Deutlich mehr Schulabgänger ohne Abschluss: In NRW haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Jugendliche die Schule ohne mindestens einen Hauptschulabschluss in der Tasche verlassen - 11.385 Jugendliche, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss an der Gesamtzahl der Schulabgänger stieg deutlich von 5,6 Prozent im Vorjahr auf 6,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist laut einer Bertelsmann-Studie vom März dieses Jahres bei Ungelernten fast sechs Mal so hoch wie bei Ausgebildeten.

Bielefeld muss in die Relegation: Das Zittern von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga geht in die Verlängerung. Die Mannschaft unterlag gestern beim 1. FC Magdeburg mit 0:4 (0:2) und muss in die Relegation. Arminia spielt nun am 2. und 6. Juni gegen den SV Wehen Wiesbaden, der Dritter in der 3. Liga wurde.