Plastikmüll im Wasser: 5 Erfindungen für sauberere Meere

3. Blubberblasen reinigen Flüsse

Ein sehr großer Teil des Plastiks in den Meeren gelangt über die Flüsse hinein. Eine Barriere aus Blubberblasen soll das verhindern. Für die Anlage wird ein Schlauch auf den Grund des Flusses verlegt, durch den Luft gepumpt wird. Dieser Schlauch hat kleine Löcher — so entweichen die Blubberblasen.