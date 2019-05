Das Volk der Sherpas hat selten den Drang, auf die Gipfel zu steigen. Sie überqueren auf ihren Reisen lediglich Pässe. Allein Sherpa Tenzing Norgay will mehr: Er will den Mount Everest erklettern, den Berg, in dessen Schatten er am 29. Mai 1914 während einer Pilgerreise in Tibet geboren wird.