Fremdenfeindlicher Brandanschlag von Solingen jährt sich zum 30. Mal

Am 29. Mai 1993 legen vier junge Rechtsextreme Feuer am Haus der Solinger Familie Genç. Fünf Menschen sterben. Zur großen Gedenkveranstaltung am 30. Jahrestag wird in Solingen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. | mehr