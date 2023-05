Stichwahl in der Türkei: Wer macht das Rennen um die Präsidentschaft?

Wahlurnen aus NRW flogen nach Ankara

Auch in NRW waren rund 500.000 Menschen aufgerufen, ein zweites Mal abzustimmen. Dazu hatten sie insgesamt fünf Tage Zeit. Alle in NRW abgegebenen Stimmen für die türkische Stichwahl werden wieder in der Türkei ausgezählt. Am 25. Mai wurden die Wahlurnen nach Ankara geflogen. Geöffnet und ausgezählt werden sie am Tag der Stichwahl selbst - also am 28. Mai. Insgesamt konnten rund 1,5 Millionen in Deutschland lebenden wahlberechtigten Türken und Türkinnen ihre Stichwahl-Stimmen abgeben.