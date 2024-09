WEITERE NACHRICHTEN

Niederlande wollen Asyl-Notstand ausrufen • Die neue niederländische Regierung will in den kommenden Monaten den Asyl-Kurs drastisch verschärfen. Sie erklärte gestern, sie werde eine " nationale Asylkrise " ausrufen, die es ihr ermögliche, ohne Zustimmung des Parlaments Maßnahmen zur Begrenzung der Migration zu ergreifen. Als ersten Schritt kündigte die Regierung an, die Erteilung unbefristeter Asylgenehmigungen zu beenden und die Möglichkeiten der Familienzusammenführung für Personen, denen Asyl gewährt wurde, erheblich einzuschränken. Die Migrationsministerin ist eine Parteifreundin des Rechtspopulisten Geert Wilders.

Beim RhineCleanup 2023 wurden 300 Tonnen Müll gesammelt.

Zehntausende zu Müllsammel-Aktion an Rhein und Ruhr erwartet • Heute findet die Aktion RhineCleanUp statt. Dabei handelt es sich laut Initiatoren um die größte Müllsammel-Aktion in Mitteleuropa, bei der die Ufer des Rheins von der Quelle bis zur Mündung von Müll befreit werden. Auch einige Nebenflüsse werden bereinigt. In Düsseldorf haben sich 50 Initiativen, Vereine und Organisationen für heute angemeldet. Beim bundesweiten Aktionstag im vergangenen Jahr sammelten mehr als 50.000 Helferinnen und Helfer an einem Tag 300 Tonnen Müll.

Höhere Sozialabgaben für Gutverdiener geplant • Die Sozialabgaben für Besserverdiener sollen im kommenden Jahr erneut turnusgemäß steigen. Nach Plänen im Bundesarbeitsministerium sollen die Beitragsbemessungsgrenzen vergleichsweise stark angehoben werden. In der gesetzlichen Rentenversicherung sollen künftig Beiträge fällig werden bis zu einem Monatseinkommen von einheitlich 8.050 Euro. Aktuell sind es 7.550 Euro (West) bzw. 7.450 Euro (Ost). Wer mehr verdient, zahlt nur bis zu dieser Grenze Rentenbeiträge - auf das darüber liegende Einkommen werden keine Beiträge fällig. Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung soll auf 5.513 Euro steigen. Aktuell sind es 5.175 Euro.

Dortmund feiert den Christopher Street Day • Heute steht ganz Dortmund im Zeichen des CSD . Nach der Eröffnung um 11.30 Uhr, wollen die Teilnehmer der Demo ab 13 Uhr vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt ziehen. Parallel findet auf dem Friedensplatz ein Stadtfest statt. Die Polizei in Dortmund rüstet sich gegen rechtsextreme Anfeindungen gegen den Christopher Street Day. Rechtsextreme Gruppen wollen den Demonstrationstag stören und mobilisieren auf Social Media.

CSD Dortmund 2022 - auch diesmal beginnt die Demo am Hauptbahnhof.

Durchsuchungen nach mutmaßlichem Wahlbetrug in Sachsen • Nach der Manipulation von Stimmzetteln bei der sächsischen Landtagswahl hat es eine Durchsuchung in Dresden gegeben. Ermittelt werde gegen einen 44-Jährigen, teilten das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit. Bei der Durchsuchung seien mögliche Beweismittel sichergestellt worden. Konkretere Angaben wollten die Ermittler dazu nicht machen. Doch habe sich der Tatverdacht weiter verdichtet. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Wahlfälschung.

WM im Kopfrechnen in Paderborn • In Paderborn treffen sich heute die weltbesten Rechenkünstler zur zehnten Auflage der Weltmeisterschaft im Kopfrechnen. Die knapp 40 Teilnehmenden des Wettkampfs treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Eine Aufgabe ist zum Beispiel das Multiplizieren zweier achtstelliger Zahlen im Kopf. Der Wettbewerb ist auf Englisch. Die Teilnehmenden stammen aus 18 verschiedenen Ländern. Sie sind zwischen zehn und 84 Jahre alt.

Treffen der Gospelchöre in Essen • Auf vier Bühnen in der Essener Innenstadt treten heute und morgen zahlreiche Gospelchöre aus der ganzen Welt auf. Insgesamt 24 Nationen sind beim größten europäischen Chorfestival vertreten. Zu den kostenlosen Konzerten erwartet die Stadt mehr als 60.000 Besucher.

Justin Timberlake vor Gericht

Justin Timberlake verurteilt • Der US -Popstar Justin Timberlake ist wegen Trunkenheit am Steuer zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Ein Richter in New York befand den 43-Jährigen gestern laut US-Medienberichten für schuldig, am 18. Juni mit seinem Auto betrunken durch die Ortschaft Sag Harbor östlich von New York gefahren zu sein.

DAS WETTER IN NRW

Freundlich trotz Wolken • Heue Morgen und Vormittag ist es erst stellenweise neblig. In Westfalen gibt es vereinzelte Schauer. Später dann lässt sich vermehrt die Sonne blicken und es kommt zu Quellwolken. Für den Abend sind noch mehr Auflockerungen zu erwarten. Die Temperaturen klettern auf bis zu 17 Grad, zum Beispiel in Bocholt. In Bielefeld und Aachen sind bis zu 16 Grad zu erwarten, in Waldbröl und Arnsberg bi zu 15 Grad.