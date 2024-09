Bei uns in NRW ist es frisch geworden - die morgendlichen Temperaturen lassen einen durchaus etwas frösteln. Zwar kommt hier und da auch die Sonne durch, dennoch stellt man leicht wehmütig fest: Der Sommer geht zuende. Immerhin: Die Wetterlage ist relativ ruhig.

In anderen Teilen Deutschlands und in angrenzenden Regionen herrscht dagegen regelrechte Anspannung: Dauerregen ist angesagt. Zunächst vor allem für das nördliche Österreich, das Grenzgebiet in Polen und Tschechien und auch die Bayerischen Alpen. Weil davon einige wichtige Flüsse betroffen sind, wächst auch in Ostdeutschland die Angst vor einem Hochwasser in den nächsten Tagen.

Dauerregen lässt Flüsse ansteigen

Für Teile Niederösterreichs rund um Wien hat der österreichische Wetterdienst die höchste Warnstufe ausgegeben: Von Donnerstag bis Dienstag sei mit ergiebigem Regen zu rechnen. Bei 120 bis 200 Millimeter Regen pro Stunde seien Überflutungen wahrscheinlich, Bäche und Flüsse könnten über die Ufer treten. Auch mit Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr müsse man rechnen.

In Polen wird in der Nähe der deutschen Grenze ebenfalls ab Donnerstag bis Montag vor "starken Regenfällen" und einem rasanten Anstieg der Flusspegel bis zur Alarmstufe gewarnt.

Dresden zittert nach Brückeneinsturz vor Hochwasser

Betroffen davon wäre auch die Oder, die von Polen nach Deutschland fließt. In der polnischen Region um Malczyce ist der Pegel der Oder seit dem frühen Donnerstagmorgen bereits erheblich gestiegen. Ab Freitag wird auch in Eisenhüttenstadt uns später in Frankfurt an der Oder ein Anstieg der Pegel erwartet.

Furcht vor Hochwasser in Dresden

Auch der Pegel der Donau bei Passau steigt seit Donnerstag stetig an. Für Gebiete in Sachsen, Brandenburg und entlang der Elbe einschließlich Dresden meldete das "Länderübergreifende Hochwasserportal" am Donnerstagabend bereits die erste Hochwasserstufe. Neisse und Spree steigen ebenfalls. In Dresden gibt es die Befürchtung, dass die Teile der eingestürzten Carolabrücke, die momentan in der Elbe liegen, den Fluss aufstauen könnten. Außerdem versuchen Experten, die Fundamente der Brücke gegen das stärker reißende Wasser zu schützen.

Keine Hochwassergefahr in NRW

Für NRW besteht bislang keine Hochwassergefahr: Der Rhein ist vom Abfluss der Wassermassen aus Österreich, Polen und Tschechien nicht betroffen. Am Freitag wechseln sich hierzulande Sonne und Regen ab, am Wochenende bleibt es zwar kühl, aber trocken. Laut "Hochwasserportal.NRW" werden derzeit keine erhöhten Wasserstände gemessen.

Wie werden Regenmengen gemessen?

Wenn die Vorhersage am Donnerstag für Österreich bis zu 200 Millimeter Regen innerhalb von knapp fünf Tagen kalkuliert, dann entspricht das 200 Litern Regenwasser pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In Deutschland fielen im gesamten Jahr 2023 im Durchschnitt 958 Liter Regen und Schnee auf den Quadratmeter. In NRW regnete es mit 1.220 Litern pro Quadratmeter übrigens deutlich mehr.

Während der Flutkatastrophe 2021, die durch heftige Regenfälle ausgelöst worden war, registrierte das Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) beispielsweise in Hagen an einer Station mehr als 241 Liter pro Quadratmeter Niederschlag in nur 22 Stunden. In Wuppertal wurden 151 Liter in 24 Stunden gemessen.

Beim Hochwasser in Süddeutschland Ende Mai dieses Jahres fielen laut Deutschem Wetterdienst innerhalb von vier Tagen im Schnitt 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter, am Alpenrand lokal um 300 Liter - doppelt so viel wie in einem ganzen durchschnittlichen Monat.

Immer unterschiedliche Zeitbezüge

Richtig gut vergleichbar sind diese Regenmengen nicht, denn sie werden sowohl in den Vorhersagen der Wetterdienste als auch nach einem Starkregenereignis immer in unterschiedlichen Zeitbezügen angegeben. Das habe den einfachen Grund, dass manche Starkregenereignisse beispielsweise weniger als einen Tag dauern, andere dafür länger, erklärt Uwe Kirsche vom Deutschen Wetterdienst.