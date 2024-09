300 Tonnen Müll bundesweit an einem Tag – das war die Bilanz des CleanUpDays im vergangenen Jahr. Allein in Düsseldorf waren es fast 30 Tonnen, die in Plastiksäcken an den Ufern zusammengetragen wurden, so der Veranstalter der Müllsammelaktion.

Sammler in organisierten Kleingruppen

Die Müllsammler von RhineCleanUp sind das ganz Jahr unterwegs, aber am kommenden Samstag startet der zentrale Aktionstag zur Säuberung deutscher Flüsse. Das Prinzip der Initiative: Eine Person oder Organisation lädt zu einer Sammelaktion ein, besorgt Müllsäcke und Handschuhe und kümmert sich darum, dass der Müll auch nachher an den lokalen Entsorger geht. Wer will, kann sich den Organisatoren anschließen und helfen.