Musik aus der Konserve schallt über den Kennedyplatz in der Essener Innenstadt. Die Tonanlage der Hauptbühne funktioniert also schon mal. Das sorgt für Entspannung, nicht nur bei den Technikern, sondern auch beim Team von "Creative Kirche". Die Stiftung, die eng mit der evangelischen Kirche verbunden ist und Glauben neu denken möchte, veranstaltet den Gospelkirchentag.

2002 in der Ruhrmetropole gestartet, hat sich der Gospelkirchentag zum größten deutschen Festival für moderne Kirchenmusik entwickelt. Alle zwei Jahre wird eine andere Stadt der Bundesrepublik bespielt.

Gospelchöre aus Europa und den USA

Programmkoordinatorin Franziska Wackerbarth verspricht eine große Vielfalt: " Wir haben Chöre aus ganz Europa, aus 24 Nationen. Auch aus den USA, aus Tansania ." Das macht auch den Gospelkirchentag aus, sagt sie. Jeder Chor lebt den Gospel anders.

Auf insgesamt vier Bühnen treten am Samstag den ganzen Tag über verschiedene Ensembles auf. Sie bieten ein kostenloses Programm in der Fußgängerzone.

Gospelnacht in 19 Kirchen am Freitag

Bei ebenfalls freiem Eintritt können Musikbegeisterte schon am Freitagabend feiern – nämlich bei der Gospelnacht in 19 Kirchen im ganzen Stadtgebiet. Auch das "Lighthouse" macht mit. Die ehemalige katholische Kirche in Essen-Frohnhausen ist seit 2011 Konferenz- und Konzerthaus.

Während einige Musikgruppen weite Wege auf sich nehmen, kommen andere aus der Stadt. Etwa die "Reformation Singers‘ Company", der 2001 gegründete Gospelchor der Reformationskirche Essen-Rüttenscheid. In ihrer Heimstätte treten sie auch bei der Gospelnacht auf – mit vier weiteren Chören.

Chorleiterin Andrea Bako freut sich auf eine gute Stimmung, ähnlich wie bei ihren eigenen Konzerten. " Da hatten wir hier schon 500 Leute oder mehr in der Kirche. Und wenn ich mich dann umdrehe und das Publikum erfolgreich zum Mitmachen animiere, geht natürlich die Post ab".

Chorsängerinnen freuen sich auf den " Mass Choir " in der Grugahalle

Gründungsmitglied Gerlinde Kuhlmann freut sich sehr auf den "Mass Choir", das große Meutesingen in der Grugahalle. Die Erinnerungen an den ersten Gospelkirchentag, ebenfalls in Essen, sind auch nach 22 Jahren noch sehr präsent:

" Ich und 4999 andere Menschen haben gesungen, in der Grugahalle. Es hat uns Impulse gegeben, weiterzumachen. "

Unser Quellen:

WDR-Reporter vor Ort

Chorleitung „Reformation Singers Company“

Gospelkirchentag Organisation

Über dieses Thema berichten wir am 13.9. auch in der Lokalzeit Ruhr.