Milliardenbuße für Google? • Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet heute über eine Milliardenbuße für Google. Die Geldbuße in Höhe von 2,42 Milliarden Euro war von der EU -Kommission 2017 aufgrund von wettbewerbsschädigendem Verhalten verhängt worden. Google habe seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen ganz oben platziert und gleichzeitig Vergleichsdienste der Konkurrenz herabgestuft, begründete die Kommission ihre Entscheidung. Damit habe das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Google und Konzernmutter Alphabet klagten gegen den Beschluss in erster Instanz vor dem Gericht der Europäischen Union, das die Geldbuße im November 2021 aber bestätigte. Gegen das Urteil des Gerichts wandten sich Google und Alphabet an den EuGH .

Lindner bringt Etat für 2025 in den Bundestag ein • Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP ) bringt heute den Haushaltsplan für 2025 in den Bundestag ein. Die Bundesregierung hat sich auf ihn nach langen Auseinandersetzungen geeinigt. Der Entwurf weist eine ungewöhnlich hohe Finanzierungslücke auf - es fehlen rund zwölf Milliarden Euro. Lindner setzt darauf, dass bei den Beratungen der Haushälter noch rund zehn Milliarden Euro Minderausgaben zusammenkommen. Unter dem Strich bliebe dann noch ein Fehlbetrag von zwei Milliarden. Der Fraktionschef der CDU / CSU im Bundestag, Friedrich Merz, nannte den Haushaltsentwurf unseriös.

Die Stimme von Darth Vader ist tot • Der US-amerikanische Schauspieler James Earl Jones ist tot. Er wurde 93 Jahre alt. Der Charakterdarsteller war unter anderem für seine tiefe, markante Stimme bekannt - die er beispielsweise dem Star Wars-Schurken Darth Vader in der Originalfassung geliehen hatte. Als Schauspieler sah man Jones unter anderem im Film "Der Prinz aus Zamunda" oder "Jagd auf Roter Oktober".

Heute Fußball-Klassiker: Niederlande gegen Deutschland • Hält die Euphorie rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer an? Nach dem famosen Start in die Nations League mit dem 5:0-Sieg gegen Ungarn steht für die DFB -Elf heute der erste Härtetest in dem UEFA -Wettbewerb an. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt heute (20.45 Uhr) in Amsterdam gegen die Niederlande an. Schaffen die Deutschen es, wieder offensiv zu glänzen? Für Nagelsmann geht es auch diesmal darum, die Euphorie von der Europameisterschaft weiterleben zu lassen. Und natürlich Punkte in der Nations League zu sammeln.

DAS WETTER IN NRW

Grau und oft nass • Der Tag beginnt bei uns im Westen wettermäßig wechselnd. Oft ist es stark bewölkt und örtlich fällt ein wenig Regen oder schwache Schauer ziehen durch. Am Nachmittag ist es weitgehend trocken, aber es zeigen sich zunehmend dichte Wolken am Himmel. Sie bringen im Verlauf des Abends regional schauerartigen Regen. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad im Oberbergischen Land bis knapp 20 Grad am Rhein, rund um Winterberg gibt es 12 bis 15 Grad.