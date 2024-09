Das gilt derzeit in Sachen Grenzkontrollen und Asylverfahren

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) hat ab kommenden Montag für ein halbes Jahr vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen angeordnet. Die SPD -Politikerin erklärte gestern, die Regelung sei "europarechtskonform". Begründet hat sie diese Maßnahme mit der aktuellen Sicherheitslage in Deutschland und der Zunahme der grenzüberschreitenden Kriminalität. "Wir werden an den deutschen Grenzen zurückweisen und die Zurückweisungen werden steigen" , betonte Faeser. Bisher sind Zurückweisungen an der Grenze nur möglich, wenn jemand eine Einreisesperre hat oder kein Asyl beantragt.

Details wollte Faeser noch nicht nennen. Sie will zunächst am Dienstag die Unionsfraktion informieren - mit dem Ziel, "dann hoffentlich gemeinsam zu einem Konsens zu kommen" über das weitere Vorgehen in der Migrationspolitik.



Die Bundesregierung hatte nach dem Messeranschlag von Solingen, den ein syrischer Flüchtling verübt haben soll, Gespräche mit Union und Ländern aufgenommen - zu möglichen Änderungen in der Migrationspolitik. CDU-Chef Merz hatte der Ampelkoalition vergangene Woche eine Frist gesetzt: Bis heute solle sie zusagen, dass an den deutschen Grenzen Migranten direkt zurückgewiesen werden, wenn sie bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben oder hätten stellen können. Daran hält die CDU/CSU Oppostion auch weiter fest.

Was gilt derzeit in puncto Grenzkontrollen?

Bei Personenkontrollen an den Grenzen ist vor allem das Schengen-Abkommen maßgeblich. Grenzkontrollen innerhalb der EU sollen demnach der Vergangenheit angehören. Aber es gibt Ausnahmen. " Bei Gefahrenlagen darf es für bestimmte Zeiträume Grenzkontrollen geben, aber nur für maximal sechs Monate ", sagt ARD -Rechtsexperte Max Bauer.