3. Kino, Theater, Museum und Co.

"Faszination Ozean" im Gasometer in Oberhausen

Ganz ehrlich: Wer geht im Sommer, wenn zehn Sonnen am Himmel stehen und das Freibad lockt, in eine Ausstellung oder sitzt im dunklen Kino? Genau das sind Programmpunkte, die sich perfekt für den Herbst eignen. Und Angebote gibt es in NRW genug. Erst vergangene Woche wurde im Düsseldorfer Kunstpalast die Gerhard-Richter-Ausstellung "Verborgene Schätze" eröffnet. In Köln gibt es seit Mitte August eine Kino-Flatrate. Und das Gasometer in Oberhausen feiert sein 75-jähriges Jubiläum mit besonderen Vorträgen zur aktuellen Ausstellung "Faszination Ozean".

4. Zeit für Wellness

Eine andere Freizeitbeschäftigung, die bei den meisten Menschen in den vergangenen Sommermonaten wahrscheinlich weniger angesagt war, ist der Gang in die Sauna. Wenn es jetzt aber wieder kühler wird, klingt ein bisschen Wellness ganz verlockend. Sei es in einer der zahlreichen großen Thermen, die es in NRW gibt, oder in der kleinen Sauna im städtischen Hallenbad.