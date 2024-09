Mutmaßlich Attentatsversuch auf Trump • Nach Schüssen in der Nähe des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump geht die Bundespolizei FBI von einem mutmaßlich geplanten Attentat auf den Ex-Präsidenten aus. Ein Verdächtiger mit einem Sturmgewehr habe sich an der Umzäunung zu Trumps Golfclub in West Palm Beach in Florida im Gebüsch versteckt, teilte das FBI mit. In etwa 400 Metern Entfernung habe Trump Golf gespielt. Ein Personenschützer vom Secret Service habe die Mündung der Waffe entdeckt und das Feuer eröffnet. Der Mann sei mit einem Auto geflüchtet und später an einer Autobahn festgenommen worden. Ob auch der Verdächtige Schüsse abgegeben hat, blieb zunächst unklar.

"Nationaler Stahlgipfel" in Duisburg • Politik und Wirtschaft diskutieren auf dem "Nationalen Stahlgipfel" über die Zukunft der Branche und den Aufbau einer klimaneutralen Stahlindustrie in Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und seine NRW-Amtskollegin Mona Neubaur (beide Grüne) werden erwartet. Interessant ist das Treffen vor dem Hintergrund des Streits in der Führung von ThyssenKrupp Steel. Jeder 5. Arbeitsplatz in Duisburg hängt am Stahl. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) warnte in der "Aktuellen Stunde": "Es stehen 10.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel." Die IG Metall hat Proteste angekündigt.

Ehemaliges Rocker-Vereinsheim im Kreis Wesel explodiert • In Alpen im Kreis Wesel ist am Abend ein Wohnhaus explodiert. Die Suche nach Verschütteten dauert an. Die Explosion war so heftig, dass das Einfamilienhaus in Schutt und Asche liegt. Teile der Hausmauer flogen auf die Landstraße und machten sie unbefahrbar. Das Wohnhaus war ein ehemaliges Vereinsheim eines Rockerclubs. Vor der Explosion hat es einen Polizeieinsatz gegeben.

Leverkusen sagt Falschparkern den Kampf an - zeitweise • Die Stadt will stärker gegen Falschparker auf Gehwegen vorgehen. Von heute an soll eine Woche lang häufiger kontrolliert werden. Der Ordnungsdienst achtet stark darauf, ob Fußgänger und Radfahrer genug Platz haben. Rund 4.800 Falschparker gab es in Leverkusen allein in der ersten Jahreshälfte. 73 davon haben mit ihrem Auto den Verkehr besonders stark behindert und wurden abgeschleppt. Wer unerlaubt auf Geh- oder Radwegen parkt, muss in der Regel ein Verwarngeld von 55 Euro zahlen. Bei mehr als einer Stunde Parken gibt es außerdem einen Punkt in Flensburg.

