Rahmedetalbrücke: Opposition hofft auf Aussage eines wichtigen Zeugen

Denn sie will der Darstellung von Hendrik Wüst nicht so recht glauben. Zumindest gewusst hat Wüst von den Verzögerungen: Die verschobenen Neubau-Daten finden sich in gleich mehreren Schriftsätzen, die für ihn bestimmt waren und die dem WDR vorliegen. Ebenfalls skeptisch macht die Opposition, dass sowohl in der Staatskanzlei als auch im Verkehrsministerium E-Mails zur A45-Brückensanierung gelöscht wurden.

Sie hätten Aufschluss darüber geben können, ob und inwieweit Wüst selbst oder enge Mitarbeiter von ihm involviert waren in die Entscheidung, den Neubau der Rahmedetalbrücke aufzuschieben. Dass sich die Projektgruppe ab 2019 kaum noch zu Koordinierungsrunden traf, wirft ebenfalls Fragen auf.

Modus der Neubau-Priorisierung unklar

Mit Blick auf die vielen kaputten Brücken der A45 hatte eine Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss im Juni mitgeteilt: "Wie und ob priorisiert worden ist, kann ich Ihnen nicht sagen" . Sie war Mitarbeiterin in der Projektgruppe.

Womöglich kann ihr damaliger Vorgesetzter am Montag mehr dazu sagen.