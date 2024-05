Zusammengestellt von Jörn Kießler und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Mehr als 100 Politiker unterzeichnen Erklärung gegen Gewalt • Nach dem brutalen Angriff auf den SPD -Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden haben mehr als hundert Bundespolitiker die zunehmende Gewalt gegen demokratische Politiker in einer gemeinsamen Erklärung verurteilt. Sie stünden " geschlossen und gemeinsam gegen die immer weiter eskalierende Gewalt gegen politisch engagierte Menschen im öffentlichen Raum ". Das erklärten die Unterzeichner der "Striesener Erklärung" - benannt nach dem Dresdner Stadtteil Striesen, in dem der SPD-Politiker Ecke zusammengeschlagen worden war. Die Erklärung wurde gestern auf der Webseite der Organisation "Brand New Bundestag" veröffentlicht. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem SPD-Chef Lars Klingbeil, Grünen-Chefin Ricarda Lang und FDP -Fraktionsvize Konstantin Kuhle.

Außerdem gingen gestern in Dresden, Berlin und im brandenburgischen Bernau tausende Menschen auf die Straße. Allein in Dresden demonstrierten etwa 3.000 Teilnehmer gegen Gewalt an Politikern und Politikerinnen.