Besiegelt wurde der Abstieg der Meidericher am Sonntagabend durch das 1:1 von Waldhof Mannheim beim FC Ingolstadt. Mannheim belegt mit Platz 15 den letzten Nicht-Abstiegsplatz und hat nun sieben Punkte Vorsprung auf Duisburg, die der MSV in den verbleibenden zwei Saisonspielen nicht mehr aufholen kann.

Die Zebras hatten bereits am Freitag eine 3:5-Niederlage im Kellerduell beim Tabellen-17. VfB Lübeck kassiert, der neben dem SC Freiburg II ebenfalls schon als Absteiger feststeht.

Absturz nach 35 Jahren Profifußball

Nach 35 Jahren verabschiedet sich der Vize-Meister der ersten Bundesliga-Saison 1963/64 somit aus dem Profifußball. 2008 stieg Duisburg aus der ersten Liga ab, 2011 standen die Zebras als Zweitligist noch im DFB-Pokal-Finale gegen Schalke 04. 2019 stürzte Duisburg aus der 2. Liga.