Köln vor Abstieg: FC wartet in dröhnender Stille

Geschäftsführer Keller befürchtet Abstieg auf der Couch

Sport-Geschäftsführer Christian Keller war derweil sichtlich bemüht, das böse Wort "Abstieg" noch nicht in den Mund zu nehmen. "Wir sind natürlich nicht naiv und wissen, was morgen passieren kann. Wir wissen, dass wir morgen auf dem Sofa" , sagte Keller, stockte und setzte neu an, "dass es sich in die falsche Richtung bewegen kann."

Damit die minimale Restchance auf den direkten Klassenerhalt vor dem vorletzten Spieltag noch besteht, muss der FC zunächst hoffen, dass es im Kellerduell zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfL Bochum (15.30 Uhr) einen Sieger gibt.