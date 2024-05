Nach Komplettabriss: Neuer Windpark in Jüchen wird eingeweiht

Ein baugleiches Windrad war vor drei Jahren in Haltern am See umgestürzt. Die Anlage wurde dabei komplett zerstört, übrig blieb nur noch ein 40 Meter hoher Betonstumpf. Aus Sicherheitsgründen wurden dann auch die sechs Windräder in Jüchen stillgelegt.

An den Türmen der Windräder Schäden festgestellt

Demontage gelagerten Rotorblätter im Windpark Jüchen.

Experten stellten bei einer der Anlagen in Jüchen Schäden an den Betonteilen des sogenannten Hybridturms fest. Der Windpark war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Betrieb. Stück für Stück wurden die Windkraftanlagen ressourcenschonend zurückgebaut, als erstes die Windturbinen.

Wichtige Komponenten der Anlagen wurden wiederverwendet

Schließlich sprengten die Experten die verbliebenen Betontürme der Windräder. Wichtige Komponenten, wie Rotoren, Triebstränge, Maschinenhäuser und Naben wurden eingelagert. Denn diese Bauteile wurden nun im neuen Windpark auf dem Gelände an der Autobahn 44n wiederverwendet.