Nachrichten aus NRW

Baum stürzt auf Oberleitung im Siegerland: Zug evakuiert • In Windeck hat es am Abend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gegeben. Auf der Bahnstrecke Köln-Siegen war ein Baum in eine Oberleitung gestürzt und hatte diese abgerissen. Ein Zug der Linie RE9 in Richtung Siegen strandete auf der Strecke. Sie wurde sofort gesperrt, damit Einsatzkräfte die rund 400 Fahrgäste auf offener Strecke aus der Bahn holen konnten. Sie mussten ihre Fahrt in Bussen fortsetzen.

Deutsche Drachenboot-Langstreckenmeisterschaft in Essen • Am Wochenende werden am Essener Baldeneysee die offiziellen Drachenboot-Meisterschaften auf der Langstrecke ausgetragen. Ausrichter ist der Turnverein 1877 Essen-Kupferdreh. Die Veranstaltung findet auf der Regattastrecke der Stadt Essen statt.

Steigt Alemannia Aachen in die 3. Liga auf • Die Aachener Alemannia kann heute den Aufstieg in die 3. Fußballliga klarmachen - beim Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft des SC Paderborn. Rund 3.600 Aachen-Fans werden in Paderborn dabei sein, wenn die Partie um 14 Uhr startet. Sollte Alemannia den Aufstieg schaffen, wird auch in Aachen auf dem Markt und dem Tivoli gefeiert.

Mammutmarsch im Ruhrgebiet • Auf den ersten Blick verbindet man das Ruhrgebiet nicht unbedingt mit dem Wandern. Doch genau in diesem Zeichen steht die heutige Veranstaltung im Landschaftspark Duisburg-Nord. Dort starten heute früh Extremwanderer zu einer Mammuttour durchs Revier. Drei Strecken stehen zur Auswahl: 55, 42 und 30 Kilometer lang. Um die riesigen Distanzen bis zum Abend zu schaffen, ist der Startschuss bereits um 6.40 Uhr. Die Veranstalter erwarten 12.5000 Teilnehmer.

Weitere Themen

US-Repräsentantenhaus stimmt über Ukraine-Hilfen ab • Im US-Repräsentantenhaus fällt heute die Entscheidung über die Freigabe des 61 Milliarden-Hilfspakets für die Ukraine. Die oppositionellen Republikaner blockieren die Hilfsgelder seit Monaten - obwohl die Ukraine im Kampf gegen die russischen Angriffe zunehmend unter Druck gerät.

Nato sagt Ukraine weitere Waffenlieferungen zu • Die Nato-Staaten haben dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Lieferung zusätzlicher Luftabwehrsysteme versprochen - angesichts der verstärkten Angriffe durch Russland. Das erklärte Generalsekretär Stoltenberg nach Beratungen der Nato-Verteidigungsminister. Wer wann welche Waffen liefert, sollen die Mitgliedsstaaten selbst mitteilen. Bundeswirtschaftminister Habeck mahnte im ZDF nach seinem Besuch in der Ukraine eindringlich, schnell weitere Waffen und Munition zu liefern.