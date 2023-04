WDR-Umfrage: So gehen die 20 größten Städte in NRW mit E-Scootern um

Wie viele E-Scooter gibt es in den größten Städten in NRW?

Die meisten E-Scooter gibt es derzeit in Köln: 12.900 genehmigte elektrische Tretroller rollen derzeit in der Domstadt. In Düsseldorf ist die Zahl der Scooter im gesamten Stadtgebiet auf 8.400 reduziert worden. Ähnliche Grenzen haben auch Bielefeld (3.000 Scooter) und Aachen (2.000) festgelegt. In Oberhausen soll jeder Anbieter maximal 250 Scooter verleihen dürfen.

Mehrere Städte im Ruhrgebiet sehen keinen Bedarf für eine Begrenzung: In Essen und Duisburg liegt die Zahl bei ungefähr 2.000 E-Scootern, ähnlich in Bochum. Auch aus Gelsenkirchen, wo es bislang weniger als 1.000 E-Scooter gibt, heißt es, eine Limitierung sei derzeit noch nicht notwendig.