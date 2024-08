Kamala Harris hält kämpferische Rede auf Parteitag der US -Demokraten • US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten offiziell angenommen. Zum Abschluss des Parteitags der Demokraten in Chicago sagte die 59-Jährige, sie wolle als Präsidentin einen neuen Weg einschlagen und Bitterkeit, Zynismus und die spaltenden Auseinandersetzungen der Vergangenheit überwinden. Die kommende Präsidentschaftswahl sei die wichtigste in der Geschichte der USA. Falls Trump wieder ins Weiße Haus einziehen sollte, seien die Konsequenzen extrem ernst.

Auch von den Balkonen wird zugejubelt

Das Neusser Schützenfest beginnt • In Neuss wird am Nachmittag inoffiziell das große Bürgerschützenfest eröffnet - mit dem Fass-Anstich auf der Kirmes. Mehr als 7.500 Schützen werden am Wochenende durch die Stadt marschieren. Die Stadt erwartet hunderttausend Besucher in den nächsten Tagen. Die Höhepunkte des Schützenfestes zeigt das WDR Fernsehen in einem "Lokalzeit live" am Sonntag ab 16.15 Uhr.

Cannabis-Messe in Düsseldorf • Auf dem Messegelände in Düsseldorf dreht sich bis kommenden Montag alles um Cannabis. Dort startet heute die Canafair. Laut Veranstalter sind 250 Aussteller vertreten. Rund 20.000 Besucher werden erwartet. Es ist das erste Mal, dass die Messe stattfindet, seitdem in Deutschland Cannabis teilweise legalisiert wurde. Für die Polizei bringt die Legalisierung neue Herausforderungen mit sich. Sie soll den neu eingeführten THC -Grenzwert im Straßenverkehr kontrollieren, die technischen Voraussetzungen dafür gibt es aber bislang nicht. "Wir haben immer noch kein Testgerät, das diesen Grenzwert abbilden kann ", sagt Michael Mertens, NRW-Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.

WDR/ NDR -Recherche: AfD will europäische Partei gründen • Nach Informationen von WDR und NDR arbeitet die AfD aktuell intensiv an der Gründung einer europäischen Partei. Dazu hat sie Mitte August in Berlin einen Vorläuferverein namens "Europa der souveränen Nationen" gegründet. Laut internen Dokumente soll die neue europäische Partei dazu dienen, auf nationaler, vor allem aber auf europäischer Ebene an staatliche Gelder zu kommen. Eine europäische politische Stiftung ist aus diesem Grund den Unterlagen zufolge ebenfalls geplant.

Indien als Vermittler in der Ukraine? • Indiens Premierminister Narendra Modi trifft heute in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Offiziell soll es bei dem Besuch in Kiew um den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Indien und der Ukraine gehen. Beobachtern zufolge könnte der Besuch aber auch ein Versuch Indiens sein, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Bisher hat Indien es vermieden, Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine zu verurteilen.

DAS WETTER IN NRW

Leicht bewölkt, Regen erst am Abend • Der Tag startet mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages kann die Bewölkung teilweise dichter werden und am Abend sind am Niederrhein und im Münsterland etwas Regen möglich. Dazu kommt wieder ein teils frischer Wind mit stürmischen Böen. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad.