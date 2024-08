Titelverteidiger Leverkusen: Trainer Alonso stapelt tief

Das Einzige, was ihn verriet, war die Vertrautheit mit den anwesenden Personen: Xabi Alonso hatte sich einen Tag vor dem Start der neuen Bundesligasaison auf der obligatorischen Pressekonferenz sichtlich Mühe gegeben so zu wirken, als wüsste er nicht so genau, was in den nächsten Wochen und Monaten auf ihn zukommt. "Es geht für alle Vereine bei null los" , sagte der Trainer von Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen mit festem Blick.

Dass seine Mannschaft in der vergangenen (Meister-) Saison ohne Niederlage ausgekommen war, vergessen. Dass die Leverkusener den FC Bayern München mit 18 Punkten und den VfB Stuttgart mit 17 Zählern auf Abstand gehalten und beide Kontrahenten nahezu deklassiert hatten, unwichtig. Dass die Werkself aufgrund der jüngsten Vergangenheit von vielen Experten eindeutig die Favoritenrolle für die neue Spielzeit zugesprochen bekam, egal.

"Das bedeutet nichts" , sagte der Spanier. "Es sind die Bayern. Der Kader, ihre Geschichte, das ist für mich klar."

Video starten, abbrechen mit Escape Leverkusen-Trainer Alonso - "Wir haben nicht die Favoritenrolle" WDR. . 00:42 Min. . Verfügbar bis 22.08.2025. WDR Online.

Immense Erfahrung als Spieler gesammelt

Alonsos etwas überraschende Haltung an diesem Freitagmittag (22.8.2024) war eine deutliche Botschaft - sowohl nach Innen an seine Spieler und die Vereinsführung als auch an die Anhänger von Bayer 04. "Hier läuft nichts von alleine. Wir müssen uns alles wieder sehr hart erarbeiten" , war zwischen den Zeilen beim 42-Jährigen deutlich zu lesen.

Seine immense Erfahrung aus den vielen eigenen Profijahren bei Spitzenklubswie Real Madrid oder dem FC Liverpool dürften ihn gelehrt haben, welch großer Anstrengungen sowohl körperlicher als auch psychischer Art es jedes Mal wieder Bedarf, um Leistungen auf konstant hohem Niveau auch nach den größten Erfolgen zu wiederholen - womöglich sogar noch zu toppen.

Denn der Ehrgeiz der Leverkusener dürfte geweckt sein, nicht nur das Double zu verteidigen, sondern in der nächsten Zeit auch noch einen internationalen Titel zu gewinnen.