Konstanter Wasserverbrauch Hinweis auf Leck im Rohr

Ein Mitarbeiter sitzt vor den Monitoren im Einsatzwagen und beobachtet die Werte

An Monitoren im Inneren des Fahrzeugs wird eine Software gestartet, auf der das Team den Wasserdruck und den Wasserdurchfluss ablesen kann. Dann fängt das Warten an. Zeigt die blaue Wasserverbauchslinie 0 an, gehen sie davon aus, dass das Netz keine Leckage hat.

Andersfalls verkleinern die Wasserinspekteure die Prüfzone so lange, bis sie eingrenzen können, wo der konstante Verbrauch herkommt. Ist das Leck gefunden, wird das Rohr spätestens nach zwei Tagen ausgebessert oder ausgetauscht. Bei größeren Rohren, bei denen schnell mal mehrere tausend Liter Wasser pro Minute in das Abwasser versickern, geht das auch sofort.

Im Durchschnitt findet der Wartungsdienst etwa 400 Leckagen im Jahr. Das sind rund sieben in der Woche.

Wasserrohrnetz in Dortmund größtenteils aus den 1970ern

Ein großer Teil des Dortmunder Wasserrohrnetz sei in der Nachkriegszeit angelegt worden. "Dort hat man alles, was man hatte, verbaut - potenziell auch Trümmerschutt. Und wenn der an den Leitungen liegt, kann er diese beschädigen", sagt Kay Efselmann, Leiter Betrieb und Instandhaltung der Rohrnetze.

" Große Rohrbrüche kündigen sich aber nicht an ", sagt Efselmann. " Rohre haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren. Im besten Fall sieht man die Rohre nie wieder, wenn man sie einmal verbuddelt hat. "

Unsere Quellen: