Es war wohl nur ein kurzer Schreck ohne Folgen - an zwei Bundeswehr-Kasernen in Mechernich und in Köln gab es vergangene Woche Trinkwasser-Alarm. Der Verdacht: Jemand könnte sich an der Wasserversorgung zu schaffen gemacht haben.

In Mechernich gab es Spuren am Trinkwasserbehälter, in Köln gab es laut Bundeswehr auffällige Messwerte - und an beiden Standorten offenbar Schäden am Zaun, der das Gelände umgibt.