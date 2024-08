Bürger-Schützenfest: Neuss putzt sich raus

Neuss befindet sich im Ausnahmezustand: Überall sind Schaufenster dekoriert, Blumenkübel aufgestellt und die Zugwege mit Wimpeln und Flaggen geschmückt. Die Stadt hat sich rausgeputzt für ihre höchsten Feiertage. Die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten.

Los geht es schon Freitagnachmittag mit der großen Kirmes. Rund 300 Schausteller sorgen mit ihren Fahrgeschäften und Buden für eine Jahrmarktatmosphäre. Neben Fahrgeschäften bieten sie auch viele Attraktionen für Familien. Zur Stärkung geht es dann auf die Rollmopsallee. Im Volksmund heißt die Straße so, weil hier auf einer Länge von mehr als einem Kilometer Imbisswagen an Imbisswagen aufgereiht sind.

Feuerwerk wieder zur Einstimmung auf das Schützenfest

Großfackel zum Thema Landesgartenschau 2026 in Neuss

Nach Einbruch der Dunkelheit dürfen sich die Besucherinnen und Besucher am Freitagabend auf das Feuerwerk freuen. Früher wurden die bunten Raketen immer zum Abschluss des Schützenfestes gezündet. Seit dem vergangenen Jahr wird das Feuerwerk schon zur Kirmeseröffnung abgefeuert. Und weil die spektakuläre 15-Minuten-Show so gut ankam, "hält man nun an dieser neuen alten Tradition fest" , kündigte der Neusser Bürgermeister Rainer Breuer an.

Kanonenböller künden vom Beginn des Festes

Offiziell eröffnet wird das Bürger-Schützenfest am Samstagmittag. Pünktlich um 12 Uhr donnern am Hessentor die Geschütze und am Quirinusmünster läuten die Glocken. Wenn das Donnern durch die Stadt hallt, wissen die Neusserinnen und Neusser: Das Fest hat begonnen.

Am Samstagabend folgt der erste große Höhepunkt: Der traditionelle Fackelzug. Dabei präsentieren die Schützenkorps und -züge ihre selbstgebauten leuchtenden Motivwagen. Die 100 hell erleuchteten sogenannten Großfackeln werden durch die Innenstadt geschoben. Anders als bei Karnevalszügen, werden die Wagen nicht von Treckern gezogen, sondern nur durch die Muskelkraft der Schützen bewegt.

Kreativer Fackelzug rollt durch die Innenstadt

Der Neusser Schützenzug aus Pappmaschee darf nicht fehlen

Dabei gibt es jede Menge lokale Bezüge: Das Cannabis-Verbot auf dem Festplatz wird ebenso thematisiert wie die bevorstehende Landesgartenschau in Neuss. Auch Seitenhiebe auf die große Politik dürfen nicht fehlen, wenn zehntausende Menschen den kreativen Schützen am Straßenrand applaudieren. Eine Großfackel wird in diesem Jahr besonders herausstechen: Die Falkner des Jägerkorps und Bewohner des Pflegeheims Herz-Jesu haben sich für ein gemeinsames Generationenprojekt zusammengetan.

Parade zu Ehren des Schützenkönigs

Sonntagmittag strömen dann rund 100.000 Zuschauer zur großen Königsparade auf den Markt und in die umliegenden Straßen. Vorneweg ziehen traditionell Dutzende der sogenannten "Hönesse" . Das sind Blumenhörner, die für ein farbenfrohes Blumenmeer bei der Parade sorgen. Danach zieht das komplette Regiment an der Ehrentribüne vorbei: 7.700 Schützen, Reitercorps hoch zu Pferd und viele Musiker mit ihren Kapellen. Sie alle erweisen dem amtierenden Schützenkönig Christoph II. die Ehre.

Schützenkönig: Neuss ist wunderbarste Stadt der Welt

Christoph Heusgen, wie seine Majestät mit bürgerlichem Namen heißt, ist kein Unbekannter: Der Diplomat ist Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz, auf der hochrangige Politiker und Militärvertreter über sicherheitsrelevante Themen diskutieren. Er gehörte viele Jahre zum engsten Beraterkreis von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für den 69-Jährigen geht nun ein Jugendtraum in Erfüllung: " Ich habe das Privileg, Schützenkönig der wunderbarsten Stadt auf der Welt zu sein – unserer Heimatstadt Neuss" , sagte er auf dem Königsehrenabend.

Auch von den Balkonen wird zugejubelt

Auf der Tribüne am Markt wird Mona Neubaur, stellvertretende NRW -Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin, zu den Ehrengästen gehören. Auch der aus Neuss stammende Pater Andreas Werner wird erwartet. Er ist Abt der Benediktinerabtei Gerleve im Münsterland und ein Cousin des Schützenkönigs.

Wer schießt den Königsvogel ab?

Zum Abschluss des Neusser Bürger-Schützenfestes wird am Dienstagabend der neue Schützenkönig ausgeschossen. Am Königsvogelschießen auf der Festwiese nimmt auch wieder Bert Römgens teil. Der Direktor der jüdischen Gemeinde in Neuss-Düsseldorf hatte im vergangenen Jahr gegen Christoph Heusgen den Kürzeren gezogen.

Viele Sperrungen in Neusser City

Wegen der Schützenumzüge gibt es in der Neusser Innenstadt zahlreiche Sperrungen und Umleitungen. Autofahrer sollten auch auf temporär aufgestellte Halteverbotsschilder achten. Denn die Ordnungshüter schleppen Autos an den Zugwegen verbotswidrig parkende Autos gnadenlos ab. Die Stadtwerke haben für die Festtage einen speziellen Bus-Fahrplan erstellt. Für Schützenfest-Nachtschwärmer gibt es bis in die Nacht Extrafahrten.

Der WDR berichtet im Fernsehen in der Sendung " Lokalzeit live " über die Höhepunkte des Neusser Bürger-Schützenfestes. 25.08.2024, ab 16.15 Uhr.

Unsere Quellen: