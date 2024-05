Währenddessen sieht die Bundesregierung die Voraussetzungen für den Beginn von EU -Beitrittsgesprächen als erfüllt an. Entsprechend äußerte sich Europastaatsministerin Anna Lührmann auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Kommende Woche könnte es auf EU -Ebene Diplomaten zufolge zu einer Abstimmung in der Sache kommen.

Rassistisches Video aus Flüchtlingsunterkunft • Nach rassistischen Äußerungen zu einem Partyhit sind zwei Mitarbeiter des Wachschutzes in der Erstaufnahmeunterkunft für Flüchtlinge im thüringischen Suhl entlassen worden. Sie sollen bereits in der Nacht zum Samstag im Dienst auf einem Smartphone das bekannte Lied "L`amour toujours" von Gigi D'Agostino abgespielt und sich dazu ausländerfeindlich geäußert haben, wie eine Sprecherin der Polizei in Suhl auf Nachfrage bestätigte.

So einsam ist Deutschland - das erste Einsamkeitsbarometer von Ministerin Paus • Die Bundesregierung will stärker gegen Einsamkeit in Deutschland vorgehen, denn Einsamkeit macht krank. " Diese Bundesregierung hat das Thema Einsamkeit endlich auf die Tagesordnung gesetzt. Es war viel zu lange in Deutschland ein Tabu-Thema ", so Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Die Bundesregierung hat dazu eine Strategie mit 111 Maßnahmen ausgearbeitet - es ist das erste Einsamkeitsbarometer in Deutschland.

Vorschläge für Jugendwort des Jahres können eingereicht werden • Seit gestern sammelt der Langenscheidt-Verlag wieder neue Vorschläge für das "Jugendwort des Jahres". Darunter fallen alle Begriffe, die 11- bis 20-Jährige besonders häufig verwenden. Unter jugendwort.de können bis zum 18. Juli die Vorschläge eingereicht werden. Ende Juli steht die Top10 fest, daraus werden dann bis Anfang September drei Favoriten ausgewählt über die weiter abgestimmt werden kann. Im letzten Jahr gewann "goofy", auf Platz 2 und 3 landeten "side eye" und "NPC".

Kompany wird neuer Bayern-Trainer, Flick wechselt zum FC Barcelona • Fußball-Rekordmeister Bayern München hat nach monatelanger Suche einen neuen Trainer. Der Belgier Vincent Kompany wird Nachfolger von Thomas Tuchel. Laut Medienberichten zahlen die Bayern mehr als zehn Millionen Euro Ablöse.

Außerdem kehrt der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick in den Vereins-Fußball zurück. Der FC Barcelona hat bekanntgegeben, dass Flick den spanischen Spitzenklub in der kommenden Saison trainiert. Er wird Nachfolger von Xavi Hernández, dessen Vertrag in Barcelona aufgelöst wird.

DAS WETTER IN NRW

Mit Starkregen durch den Feiertag • Fronleichnam wird leider nicht sehr nett. Nach einem wechselhaften Start in den Tag ziehen am Nachmittag schwere Schauer und Gewitter auf, die Starkregen und örtliche Überflutungen mit sich bringen können. Dazu kann es starke bis stürmische Böen geben. Ein eher ungemütlicher Tag. Die Hoffnung liegt vor allem auf Samstag und Sonntag, wo die Sonne etwas mehr zur Geltung kommen könnte.