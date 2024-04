Veranstaltungen im Ruhrgebiet: Route der Industriekultur feiert Jubiläum

Veranstaltungen an herausragenden Orten

Nach dem Eröffnungswochenende gibt es entlang der Route an 27 Ankerpunkten, also besonders herausragenden Orten der Industriekultur, Veranstaltungen. Dazu gehören Picknicks, Workshops, Sonderführungen und Erlebnisspaziergänge. Am 9. Juni dreht sich in Bochum in der Jahrhunderthalle alles ums Fahrrad. Am 23. September wird in der Villa Hügel in Essen ein Best-Of aus Industriefilmen gezeigt. Den Schluss macht eine Diskussions-Veranstaltung in der Kokerei Hansa in Dortmund mit internationalen Experten.