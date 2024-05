Wetter in NRW: Nasser Samstag, weitgehend trockener Sonntag

Viel Regen hat es in NRW im Mai gegeben - und auch der erste Tag im Juni beschert uns in weiten Teilen des Landes jede Menge Nasses vom Himmel. Am Samstag gibt sich das Wetter im Westen sehr wechselhaft - mit Sonne, Regen sowie Blitz und Donner. Vor allem am Nachmittag und Abend kann es nach Angaben der WDR -Wetterredaktion von der Warburger Börde über Südwestfalen bis zur Eifel hin auch länger anhaltend und ergiebig regnen. Dagegen gibt es in Richtung Niederrhein und Münsterland neben Sonnenschein nur einzelne Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen 19 bis 23, in Hochlagen 14 bis 18 Grad.