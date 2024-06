Zusammengestellt von Andreas Poulakos aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Europawahl: Weitere Länder öffnen Wahllokale • In Deutschland und den meisten anderen Staaten der EU wird zwar erst morgen gewählt. Andere EU-Bürger gehen aber schon früher an die Wahlurne. Die ersten waren die Niederlande und Tschechien am Donnerstag, ab heute beginnt die Wahl in Italien, Malta, Lettland und der Slowakei. In vielen EU-Staaten könnten rechte und nationalistische Parteien diesmal stark abschneiden. Welche Auswirkungen ein möglicher Rechtsruck auf die Europäische Union haben könnte, ist unklar.

Einen Tag vor der Wahl haben zahlreiche Initiativen in Nordrhein-Westfalen zu Demonstrationen und Kundgebungen gegen Rechtsextremismus aufgerufen: Aktionen sind zum Beispiel in Schwerte, Euskirchen, Aachen, Warburg und Bonn angekündigt. In einem Jugendzentrum in Marl finden Workshops statt, bei denen sich junge Erstwählerinnen und -wähler über die Europawahl informieren können.

Wer eigentlich per Briefwahl wählen wollte, aber vergessen hat, den Wahlbrief zur Post zu bringen, sollte das jetzt auf keinen Fall nachholen. Der Brief kommt nicht mehr rechtzeitig an. Der Wahlbrief kann aber noch bis Sonntag um 18 Uhr direkt bei der Heimatgemeinde abgegeben werden. Für alle anderen gilt: am Sonntag ab ins Wahllokal.

WEITERE NACHRICHTEN

Deutschland gewinnt glanzlos gegen Griechenland • Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat vor dem Start der Heim- EM offenbar noch Arbeit vor sich. Eine Woche vor dem Auftakt in München gegen Schottland kam die DFB-Auswahl in ihrem letzten EM-Test gegen Griechenland nur dank eines späten Tores von Pascal Groß zu einem 2:1 (0:1). Giorgos Masouras (33.) hatte die Gäste in Mönchengladbach nach einem folgenschweren Fehler von Torwart Manuel Neuer in Führung gebracht. Kai Havertz (56.) gelang der Ausgleich, ehe Groß in der 89. Minute zum Sieg traf.

NRW-Politiker fordern Verschärfung der Waffengesetze • Gestern wurde bundesweit mit einer Schweigeminute an den Polizisten erinnert, der in Mannheim bei einer Messerattacke getötet wurde. Auch in NRW nehmen Angriffe mit Messern und Stichwaffen zu. Während im Jahr 2022 noch 5.081 Straftaten mit Messern und Stichwaffen verzeichnet wurden, zählte das Innenministerium im vergangenen Jahr 6.221 – das ist ein Anstieg um rund 22 Prozent. Die SPD im Landtag fordert nun eine Verschärfung der Waffengesetze. Dortmund plant bereits ein Modellprojekt: Dort soll Intensivtätern das Mitführen von Messern grundsätzlich verboten werden.

Immer größer, immer breiter

Autos nehmen immer mehr Platz ein • Autos sind in den vergangenen Jahrzehnten deutlich länger und breiter geworden. Das zeigt eine exklusive Auswertung des ADAC für den WDR . Lag die durchschnittliche Breite ohne Außenspiegel im Jahr 1980 noch bei 1,65 Metern, waren es im laufenden Jahr 2024 schon gut 1,87 Meter - ein Plus von 22 Zentimetern. Laut einem aktuellen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVG) haben Anwohner ein Recht darauf, dass die Behörden die Situation vor ihrem Zuhause prüfen und gegebenenfalls einschreiten, wenn dort ständig Fahrzeuge auf dem Gehweg parken.

Dänische Ministerpräsidentin attackiert • Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen ist gestern Abend angegriffen worden. Ein Mann soll sie auf einem Platz in der Hauptstadt geschlagen haben, teilte ihr Büro mit. Frederiksen wurde nicht verletzt. Der Mann wurde festgenommen. Auch aus der internationalen Politik gab es zahlreiche Reaktionen auf den Vorfall. EU -Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb bei "X": " Ich verurteile diese verachtenswerte Tat, die allem widerspricht, woran wir in Europa glauben. "

Reul stellt Drohnenabwehr zur EM vor • NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) hat gestern am Rande des Fußball- EM -Testspiels in Mönchengladbach die technische Drohnenabwehr der Polizei vorgestellt. Sie kommt bei allen Spielen zum Einsatz, auch mit dem Blick auf mögliche Anschläge. Unter anderem geht es dabei um Störsender. Diese können mit elektromagnetischer Strahlung anfliegende Drohnen stoppen.

Leiche eines vermissten Nettetalers gefunden • Bei der gestern in der Maas nahe Venlo gefundenen Leiche handelt es sich um einen von zwei vermissten Männern aus Nettetal. Das bestätigte am Abend die niederländische Polizei. Nach dem anderen mutmaßlichen Opfer wird weiter gesucht. Die beiden 21- und 22-Jährigen waren am Sonntag in den Fluss gesprungen, nachdem ein Handy ins Wasser gefallen war. Sie waren von der Strömung abgetrieben worden.

Wer ist der oder die Härteste?

EM der Feuerwehrleute in Mönchengladbach • In Mönchengladbach findet dieses Wochenende wieder der Wettkampf um den Titel "Toughest Firefighter Alive" statt. Knapp 160 Frauen und Männer sind angemeldet. Bei dem Wettkampf müssen die Teilnehmenden unter anderem mindestens 15 Etagen im Elisabeth-Krankenhaus Rheydt hochlaufen - in kompletter Schutzausrüstung. Der Wettkampf ist gleichzeitig Europameisterschaft und offizielle deutsche Feuerwehrmeisterschaft.

DAS WETTER IN NRW