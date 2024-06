Urteil zum Parken auf Gehwegen: Wem gehört der Bürgersteig?

Autos sind heute breiter, länger und schwerer

Laut einer Untersuchung vom ADAC sind viele Autos inklusive Außenspiegel breiter als zwei Meter. Das kann vor allem in Baustellen zu Problemen führen. Generell sind Autos in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr in die Breite gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nach Daten von 2019 sind PKW heute 22 Zentimeter breiter als noch 1960. Außerdem sind sie im Schnitt 55 Zentimeter länger und auch schwerer als damals.

Unsere Quellen:



Deutsche Presse-Agentur (dpa)

Bundesverwaltungsgericht Leipzig

