Mehr Messerangriffe - Politik diskutiert Maßnahmen

In NRW kam es in diesem Jahr bereits zu mehreren gefährlichen Angriffen mit Messern. Im Februar starben zwei Jugendliche nach einem solchen Angriff, im April wurde ein 29-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Vor zwei Wochen stach ein 18-Jähriger in Duisburg auf drei Männer ein, die schwerverletzt überleben.

Anstieg um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Ein schriftlicher Bericht des Innenministeriums, der diese Woche veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Anzahl der Angriffe mit Messern und sonstigen Stichwaffen im vergangenen Jahr gestiegen ist. Während im Jahr 2022 noch 5.081 Straftaten mit Messern und Stichwaffen in NRW verzeichnet wurden, zählte das Innenministerium im vergangenen Jahr 6.221 – das ist ein Anstieg um rund 22 Prozent.