USA und Ukraine schließen Sicherheitsabkommen • US -Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben gestern im Rahmen des G7 -Treffens ein auf zehn Jahre angelegtes Sicherheitsabkommen zur Stärkung der Verteidigung gegen die russische Invasion in die Ukraine unterzeichnet. In dem Text heißt es auch, das Abkommen sei eine "Brücke zur künftigen Mitgliedschaft der Ukraine im Nato-Bündnis". Ähnliche Abkommen hat die Ukraine auch mit Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen Ländern unterzeichnet.

Hadsch in Mekka

Start der Wallfahrt nach Mekka • Heute beginnt die diesjährige muslimische Wallfahrt nach Mekka. Nach Angaben des saudischen Hadsch-Ministeriums werden mehr als zwei Millionen Muslima und Muslime in der Geburtsstadt des Propheten Mohammed erwartet. Bis kommenden Mittwoch vollziehen sie am Heiligtum der Kaaba und verschiedenen Orten nahe Mekka die vorgeschriebenen Rituale.

DAS WETTER IN NRW

Wolken und Regen • Heute Vormittag überqueren kompakte Wolken NRW und es regnet gebietsweise. Im Laufe des Nachmittags setzt sich vom Rheinland her zwischen zahlreichen Quellwolken gelegentlich die Sonne durch. Trotzdem sollten alle, die das EM-Eröffnungsspiel heute Abend beim Public Viewing anschauen wollen, zur Sicherheit einen Regenschirm mitnehmen oder eine überdachte Veranstaltung wählen. Denn auch am Abend kann es örtlich noch kurze Regenschauer geben. Die Luft erwärmt sich auf 18 bis 22 Grad mit den höchsten Werten in der Kölner Bucht und im Rhein-Erft-Kreis. Im Bergland werden je nach Höhenlage 14 bis 18 Grad erreicht.