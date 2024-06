Organspende: NRW-Gesundheitsminister Laumann will Widerspruchsregelung

Das Kabinett der NRW -Landesregierung hat am Dienstag auf einer Sitzung in Berlin einstimmig beschlossen, Mitte Juni eine Bundesratsinitiative zur Organspende einzubringen. Das erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) im Anschluss an die Sitzung. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Menschen in Deutschland als Organ- und Gewebespender gelten, wenn sie dem nicht aktiv widersprechen. Das Ziel der Initiative ist, die große Lücke zwischen gespendeten und von Kranken benötigten Organen zu verringern.

Karl-Josef Laumann nutzte die Gelegenheit, um für die Widerspruchsregelung zu werben und sagte, sie sei ein "über den Tod hinausgehender Liebesbeweis an die Menschheit" .

Statistik zur Organspende