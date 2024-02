Menschen aus dem postsowjetischen Raum in NRW • In zwei Tagen jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum zweiten Mal. Und vor knapp einer Woche erschreckte die Nachricht vom Tode Alexej Nawalnys - Putins schärfstem Kritiker - die westliche Welt. In Deutschland leben rund 3,5 Millionen sogenannte Russlanddeutsche - also Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und ihre Nachkommen. Sie sind die größte Einwanderergruppe in unserem Land. Was denken sie über Putin und wie schauen sie auf Russland? Einblicke in eine vielfältige und gespaltene Community.