Deutsche aus Russland: Wer sie sind und wie sie leben

Was bedeutet der Begriff Spätaussiedler?

Spätaussiedler ist ein juristischer Begriff aus der deutschen Migrationspolitik. Gemeint sind damit Menschen, die in der Sowjetunion amtlich als Deutsche geführt wurden, obwohl sie sowjetische Staatsbürger waren. Meist handelt es sich um Nachfahren von Siedlern, die die Zaren im 18. bis 19. Jahrhundert aus deutschen Teilstaaten angeworben hatten, um eroberte Gebiete zu kolonisieren. Sie wurden in der Sowjetunion zum Teil benachteiligt und unterdrückt. Viele wurden unter Stalin deportiert – also gegen ihren Willen und ohne Mitspracherecht umgesiedelt.

Wo in Nordrhein-Westfalen leben die meisten Menschen aus postsowjetischen Ländern?

Am höchsten ist der Anteil postsowjetischer Migranten an der Bevölkerung in den ländlich strukturierten Gebieten von Nordrhein-Westfalen, vor allem im Regierungsbezirk Detmold und dort unter anderem in Paderborn, Minden-Lübbecke, Herford, Höxter und Waldbröl, wo hauptsächlich Russlanddeutsche leben. Ein Grund dafür könnten die freikirchlichen Gemeinden sein, die hier entstanden sind. Postsowjetische Juden leben eher in größeren Städten, etwa in Dortmund, Düsseldorf und Köln.