Endlich - die Freibadsaison beginnt. Vielerorts öffnen am 1. Mai die Freibäder - auch in unserer Region. Das Wetter spielt leider nur halbwegs mit, es wird zwar recht mild, aber für den Nachmittag sind Gewitter vorhergesagt. In einigen Bädern können Abgehärtete schon länger schwimmen, so zum Beispiel im Rolandsbad in Paderborn oder im Freibad Gladbeck.

Marienbildnis in der Gnadenkapelle in Kevelaer

Wallfahrt in Kevelaer beginnt. Heute wird in Kevelaer am Niederrhein die Pilgerpforte eröffnet. Damit startet der zweitgrößte Pilgerort Deutschlands offiziell in die Pilgerzeit. Bis zum Ende der Wallfahrt im November werden rund eine Million Gläubige in der kleinen Stadt am Niederrhein erwartet. Das Ziel der Wallfahrt ist die Gnadenkapelle mit dem Marienbild "Trösterin der Betrübten". Die Wallfahrt findet seit 375 Jahren statt. Deutschlands größter Pilgerort ist Altötting in Bayern.

Mehr Schlagzeilen