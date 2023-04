Die Vier-Tage-Woche: Gute Idee oder Spinnerei?

IG-Metall-Chef glaubt an die Vier-Tage-Woche

Zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, forderte IG -Metall-Chef Jörg Hofmann nun die Vier-Tage-Woche für Arbeitnehmer in der Industrie - bei vollem Lohnausgleich. "In der Metall- und Elektroindustrie beträgt die Wochenarbeitszeit 35 Stunden. Im Stahl arbeiten die Schichter sogar nur 33,6 Stunden in der Woche und müssen dann übers Jahr 13 Zusatzschichten leisten, um auf die Wochenarbeitszeit zu kommen." Der Sprung zur 32-Stunden-Woche an vier Tagen sei also gar nicht so groß.