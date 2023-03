Start des Deutschlandtickets: Was Sie in NRW wissen müssen

Geplant ist es als Abo, d.h. es gilt dann nicht nur für einen Monat, sondern verlängert sich automatisch. Es kann aber immer bis zum zehnten Tag des Monats für den kommenden Monat gekündigt werden.

Wer kann damit fahren und wo ist es gültig?

Das Ticket ist für alle Menschen in Deutschland, die älter als sechs Jahre sind. Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben, fahren in Begleitung einer anderen Person mit dem Deutschlandticket kostenlos. Das Ticket selbst ist aber personengebunden und nicht übertragbar.

Die Besitzer des Tickets dürfen damit im gesamten Bundesgebiet alle Busse, Straßen- und Stadt- und U- Bahnen im ÖPNV nutzen. Zudem können sie damit in der 2. Klasse von Regionalbahnen und -expressen sowie in S-Bahnen fahren. Erstreckt sich das Tarifgebiet eines Verkehrsverbundes über die Deutsche Grenze hinaus in ein Nachbarland, kann auch dort das Ticket genutzt werden.

Kann ich damit in der 1. Klasse fahren?