Medikamentenmangel: Bayern will Einfuhr von Antibiotika für Kinder erleichtern

Der Medikamentenmangel ist mittlerweile so dramatisch, dass Ärzte aus Deutschland, Frankreich, Südtirol, Österreich und der Schweiz mit einem Offenen Brief an die Politk appellierten. Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sei " europaweit gefährdet ".

Tatsächlich hatte der Bund am Dienstag offiziell einen " Versorgungsmangel " bei antibiotischen Säften für Kinder festgestellt. Damit können die Bundesländer im Einzelfall von den Vorgaben des Arzneimittelgesetzes befristet abweichen.