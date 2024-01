Weitere Themen

Das Team von Coach Gislason verpasst den Einzug ins Finale

Deutsche Handballer spielen um EM-Bronze • Die deutschen Handballer spielen heute Nachmittag zum Abschluss der Europameisterschaft gegen Schweden. Dabei geht es nicht nur um EM -Bronze, sondern auch um das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris.

Im EM -Finale stehen sich danach Frankreich und Dänemark gegenüber - eine Neuauflage des WM -Finales von 2023. Damals sicherten sich die Dänen den Titel.

Streik im Güterverkehr endet • Der Streik der Lokführergewerkschaft GdL bei der Deutschen Bahn endet im Güterverkehr am Sonntagabend um 18 Uhr und damit einen Tag früher als zunächst geplant. Die Bahn und die GdL hatten sich überraschend zu Gesprächen getroffen und neben dem vorzeitigen Streik-Ende einen Fahrplan für neue Verhandlungen aufgestellt. Im Personenverkehr endet der aktuelle Ausstand in der Nacht auf Montag um 2 Uhr. Bis zum 3. März gilt eine Friedenspflicht - es drohen in der Zeit also keine weiteren Streiks.

SPD und FDP stellen sich für die Europawahl auf • Die Sozialdemokraten und die Liberalen küren heute in Berlin ihre Spitzenkandidaten und verabschieden ihre Wahlprogramme. Bei der SPD soll die Vize-Präsidentin des EU -Parlaments und frühere Bundesjustizministerin Katarina Barley erneut auf Platz eins der Kandidatenliste gewählt werden. Die FDP will die bisherige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zur Spitzenkandidatin für den Europawahlkampf machen.

Stichwahl im Saale-Orla-Kreis • Im thüringischen Saale-Orla-Kreis treten heute zwei Bewerber von AfD und CDU bei der Stichwahl um den Landratsposten an. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen erhielt der AfD -Kandidat Uwe Thrum mit 45,7 Prozent die meisten Stimmen.

Der Generalsekretär der Thüringer CDU , Christian Herrgott folgte mit 33,3 Prozent. Da kein Bewerber auf Anhieb die nötige absolute Mehrheit erhielt, ist eine Stichwahl nötig. Die AfD könnte im Saale-Orla-Kreis das bundesweit zweite Landratsamt erobern.

