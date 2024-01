Demos in NRW gegen Rechtsextremismus: Ja zu Demokratie und Vielfalt

Ebenfalls eine größere Protestveranstaltung steht in Aachen auf der Agenda. Zunächst soll es um 12.30 Uhr eine von Fridays for Future initiierte Demo ab dem Hauptbahnhof zum Katschhof geben. Später (14.30 Uhr) ist eine Kundgebung von Bündnis 90/Die Grünen am Markt vor dem Rathaus angemeldet. Das Motto: "Wir sind Aachen. Nazis sind es nicht ." Die Polizei erwartet mehr als 10.000 Protestierende. Auch auf dem Gelände des ehemaligen Parkhauses Büchel sind Proteste angekündigt.

Weitere Demos überall im Land am Samstag

In zahlreichen weiteren Städten in NRW soll es am Samstag ebenfalls zu Demos gegen Rechtsextremismus und gegen ein Erstarken der AfD kommen. In Köln, der größten Stadt in NRW , ist für 14 Uhr eine Protestveranstaltung auf dem Roncalliplatz geplant.