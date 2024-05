Stadt Meckenheim kauft evangelische Kirche

In welcher Form genau, das sei noch nicht klar, sagte der Meckenheimer Bürgermeister Holger Jung: " Wir können uns dort gut einen Kindergarten vorstellen, eine Schule oder eine Jugend-Einrichtung. Aber auch Wohnbebauung wäre im Umfeld möglich ." Zu der Kirche gehören mehrere Wiesen, die zu städtischem Bauland werden könnten. Nur das angrenzende Pfarrhaus will die Kirche behalten.

Kauf im siebenstelligen Bereich

Ob die Kirche stehen bleibt oder abgerissen wird, ist noch unklar. Und: So einfach und schnell kann niemand eine Kirche umfunktionieren. Im Bebauungsplan ist das gesamte Gelände als "kirchliche Nutzung" ausgewiesen. Das muss erst einmal geändert werden, bevor dort zum Beispiel ein Kindergarten geplant werden darf.

Was die Stadt für das Areal und die Kirche bezahlt hat, will Bürgermeister Jung nicht genau sagen. " Es war eine Summe im niedrigen siebenstelligen Bereich ", so Jung. Der Kauf werde in Kürze notariell besiegelt. Die evangelische Kirchengemeinde ist mit dem Geschäft zufrieden. " Uns war wichtig, dass die Nutzung dieses Grundstücks auch in Zukunft dem Gemeinwohl dient ", sagte der Baukirchmeister der Evangelischen Gemeinde, Michael Blum.

Gemeinde darf noch etwas bleiben

Im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde Meckenheim bleibt die Friedenskirche.

Vor vier Jahren hat die evangelische Gemeinde Meckenheim beschlossen, dass sie nur noch eine Kirche braucht. Sie hat sich für die Friedenskirche entschieden. "Die Zahl der Kirchenaustritte ist bei uns, so wie im Bundesdurchschnitt, start gestiegen", erklärte Pfarrerin Ingeborg Dahl. "Im Jahr verlassen 100 bis 120 Menschen die Gemeinde. Die Zahl der Gemeindemitglieder ist in Meckenheim in den vergangenen 30 Jahren von mehr als 11.000 auf rund 6.000 geschrumpft."

Die verbliebenen Gemeindeglieder müssen sich aber nicht sofort von der Meckenheimer Christuskirche verabschieden. Sie können die Kirche und das Gemeindezentrum noch bis März nächsten Jahres nutzen und damit auch dort noch ein letztes Mal Weihnachten feiern. " Uns als Stadt war es wichtig, dass es nicht einen sofortigen harten Bruch gibt ", so Bürgermeister Jung. " Die Gläubigen sollen in Ruhe Abschied nehmen können ."

Weiterer Verkauf läuft noch

Unklar ist aber noch was aus dem zweiten kirchlichen Gebäude der evangelischen Gemeinde in Meckenheim wird, dem Kirchenzentrum "Arche". Auch das soll verkauft werden. Doch dort laufen anscheinend noch die Verhandlungen, und zwar im Geheimen.