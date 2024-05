Antisemitismus an Unis: Wie umgehen mit Pro-Palästina-Camps?

Der Staat müsse "gewährleisten, dass jüdische Studierende an den Universitäten angstfrei weiter studieren können" , sagte der Vize-Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, am Freitag im WDR -Interview. Nicht nur von Unis, sondern auch von Schulhöfen werde berichtet, dass jüdische Schüler unter Druck gesetzt und "in Mithaftung" genommen würden, für das was im Gaza-Krieg geschieht.

Pro-Palästinensisches Camp in Köln

Beim Camp in Köln fehle wie an anderen Uni-Standorten eine Distanzierung der Veranstalter von "islamistischen und terroristischen Personen und Meinungen" , sagte Debora Eller vom Studentenverband "Freier Zusammenschluss von Student*innenschaften" (fzs) am Freitag im Deutschlandfunk. Jüdische Studierende müssten besser vor aggressiv auftretenden antisemitischen Gruppierungen geschützt werden. Bereits nach dem 7. Oktober war dies von jüdischen Studentenvertretern bei einer Anhörung im NRW -Landtag gefordert worden.

Umstrittenes Statement von Hunderten Uni-Lehrenden

Für Debatten sorgt auch eine Art offener Brief von Hochschuldozenten. Darin wird die jüngste Räumung eines Protestcamps an der Freien Universität Berlin kritisiert.