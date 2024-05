Ist der Islamunterricht gescheitert?

Said Yildiz will im kommenden Schuljahr am Gymnasium in Eschweiler Abitur machen. Erst jetzt in der Oberstufe hat er islamischen Religionsunterricht an der Schule. Bisher kannte er nur die Koranschule in der Moschee, die er zweimal die Woche besucht. Dort gehe es zum Beispiel darum, wie man betet und fastet. Die Geschichte und die Philosophen des Islams lernt er erst jetzt kennen. Und darüber zu diskutieren, das war ganz neu für ihn. „Dieses Hinterfragen ist eigentlich ganz gut in unserer Religion“ , so Said Yildiz.

Ausbau kommt nur langsam voran

Er hätte den islamischen Religionsunterricht an der Schule gern viel früher besucht. „Wenn katholische Religion angeboten wird, dann sollte auch Islamunterricht angeboten werden, weil wir leben hier alle zusammen“ , sagt Said Yildiz etwas enttäuscht. 2012 war der islamische Religionsunterricht in NRW zunächst an 33 Grundschulen eingeführt worden. Später kamen die weiterführenden Schulen hinzu. In diesem Schuljahr gibt es das Fach an 246 Schulen von rund 5400 insgesamt. Nicht einmal 6 Prozent der 490 500 muslimischen Schülerinnen und Schüler in NRW erhalten das Angebot.

Landesregierung will Islamunterricht weiter ausbauen

NRW -Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) räumt zwar ein, das Ziel noch nicht erreicht zu haben, sieht sich aber auf einem guten Weg. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es ein langer und schwieriger Weg werde, so die Ministerin im WDR-Interview.