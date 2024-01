Wider den tierischen Ernst: Warum Daniel Günther der Ordensritter 2024 ist

Bevor Daniel Günther am Abend den Orden entgegennimmt, wird er am Samstagmittag auch an der Aachener Kundgebung gegen Rechts teilnehmen. Gemeinsam mit dem AKV-Präsidenten Wolfgang Hyrenbach wird er auf dem Aachener Markt auf die Bühne gehen.

Dass die Kundgebung gegen Rechts, der internationale Gedenktag an die Opfer des Holocausts und die Verleihung des Ordens auf den gleichen Tag fallen, ist laut AKV Zufall. " Aber trotzdem werden Rechtsextremismus und Antisemitismus auch am Abend eine große Rolle spielen – und auch Daniel Günther wird ein klares Signal gegen Rechts setzen", sagt Kolja Linden vom AKV.

Konservativ oder modern spielt keine Rolle

Immer wieder hat Daniel Günther in der Vergangenheit auch seinen CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert. Teilweise wird Günther auch als "Anti-Merz" bezeichnet, weil er eine modernere und liberalere CDU vertritt, als es der konservative Merz tut. Doch auch das hat bei der Entscheidung des AKVs keine Rolle gespielt. "Er wird wirklich als Person ausgezeichnet, als jemand, der relativ jung ist und bei allen Generationen punktet", sagt Linden.

Viele prominente Gäste

Annalena Baerbock (l.) wird als Ordensritter des vergangenen Jahres die Laudatio auf Daniel Günther halten.

Die Laudatio auf Daniel Günther wird Annalena Baerbock halten, Außenministerin und Ordensritter des vergangenen Jahres. Außerdem werden viele weitere prominente Politiker erwartet, etwa Christian Lindner, Armin Laschet, Hendrik Wüst, Ricarda Lang und Herbert Reul.

Weitere prominente Gäste werden Guido Cantz und Wilfried Schmickler als "Kaiser Karl" sein. Musikalisch werden viele Künstler aus Aachen den Festakt begleiten – darunter Cat Ballou, die Vier Amigos und die Öcher Stadtmusikanten.

Orden mit Tradition

Seit über 70 Jahren verleiht der AKV den Orden "Wider den tierischen Ernst" an Personen des öffentlichen Lebens - oft an bekannte Politiker, Diplomaten oder Juristen. Die diesjährige Verleihung ist bereits die 74. Verleihung. Moderiert wird die Veranstaltung von der Tagesthemen-Moderatorin Jessy Wellmer und dem AKV-Präsidenten Wolfgang Hyrenbach.

Die Ordensverleihung wird am 29. Januar 2024 um 22.35 Uhr in der ARD gezeigt. Im WDR-Fernsehen am 3. Februar um 20.15 Uhr.