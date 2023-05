Nachrichten aus NRW

Ausflugstipps fürs Pfingstwochenende: Das lange Pfingstwochenende lädt zu Ausflügen ein - nicht zuletzt, weil es in NRW sonnig und warm werden soll. Wer die Extra-Freizeit nicht mit einem Tag am Meer feiern will, dem stehen diverse Optionen offen: Kanu-Touren in nahen Gewässern, Radtouren, Geo-Caching oder vielleicht auch ein Bahntrip in den Teutoburger Wald oder über Heimbach in den Nationalpark Eifel.