Was will Habeck am Gesetz ändern?

Das Gebäude-Energie-Gesetz soll noch vor den Sommerferien in den Bundestag. Den Weg dahin will Habeck am kommenden Dienstag in Gesprächen mit Abgeordneten aller Ampel-Fraktionen ebnen.

Konkrete Nachbesserungen hat der Minister bereits im Gespräch mit Zeitungen der Funke-Mediengruppe angekündigt: Durch eine Staffelung beim Start solle das Gesetz 2024 zunächst nur bei Neubauten greifen.