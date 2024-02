Zusammengestellt von Sabine Meuter und Jörn Kießler aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Pädagogische Konzepte auf Bildungsmesse Didacta • Die Krise im deutschen Schulsystem ist nicht zu leugnen. Bei der jüngsten Pisa-Studie haben deutsche Schüler im Vergleich zu Kindern und Jugendlichen in anderen Ländern so schlecht abgeschnitten wie nie. Um dieses Thema geht es auch auf der Bildungsmesse Didacta, die heute in Köln startet. Rund 730 ausstellende Unternehmen präsentieren bis einschließlich Samstag eine Vielfalt an innovativen pädagogischen Konzepten, Technologien und Dienstleistungen.

In zahlreichen Diskussionsforen auf der Messe dreht sich vieles nicht zuletzt um das Thema Digitalisierung in Schulen. Dabei geht es etwa um die Frage, ob und wie mit Künstlicher Intelligenz (KI) Lehrkräfte entlastet und Bildung verbessert werden kann.

Lehrkräfte könnten etwa mit relativ wenig Aufwand Materialien erstellen, die sich gezielt an schwächere und an stärkere Schüler richten. Und gegebenenfalls könnten auch Schüler mit Migrationshintergrund, die Sprachschwierigkeiten haben, profitieren. Der Unterricht aus einem Guss für alle würde also ein Stück weit aufgelöst. Ob das ein Modell ist, um die Bildungsmisere zu überwinden?