Hat Ministerin Scharrenbach gegen Verfassung verstoßen?

Die oppositionelle SPD-Fraktion spricht deshalb von einer "Zumutung" und wirft Scharrenbach vor, die Aufklärung zu verweigern. Die Sozialdemokraten hatten das Organstreitverfahren gegen Scharrenbach vor dem Verfassungsgerichtshof angestrengt.

"Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie hat etwas zu verbergen - das will ich ihr überhaupt nicht unterstellen. Oder aber es ist eine Frage der Eitelkeit und Willkür" , sagte René Schneider, der SPD-Sprecher im Ausschuss, dem WDR. Scharrenbachs Ministerium habe aber die "verdammte Pflicht uns Parlamentariern diese Akten zu überstellen." Stattdessen verfahre Scharrenbach nach dem Motto "ich bestimme, was ich gebe und ich gebe nur zehn Seiten" , so Schneider. Dies könne das Parlament nicht zulassen.