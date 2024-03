Mehr Nachrichten aus NRW

Demos gegen AfD und Rechtsextremismus in NRW • In Düsseldorf gibt es heute um 11 Uhr eine Protestaktion des Bündnisses "Düsseldorf stellt sich quer" gegen eine AfD-Kundgebung. Die AfD hat eine Aktion gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft angemeldet. Auch in Remscheid gibt es Aktionen für und gegen eine Flüchtlingsunterkunft. In Essen demonstrieren um 11 Uhr die Schülerinnen und Schüler der Essener Schulen für Demokratie und Menschenrechte. In Recklinghausen gibt es eine Demo für Demokratie, zu der auch Menschen aus Gladbeck und anderen umliegenden Orten erwartet werden.

Wiederbelebung auf der A2 • Erst wurde das Auto auf der linken Spur zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen-Lippe und Bielefeld-Ost am Freitag immer langsamer, dann blieb es ganz stehen. Der Fahrer hatte laut Polizei wohl einen internistischen Notfall. Andere Autofahrer hielten an, schlugen die Scheibe ein und konnten mit der Wiederbelebung beginnen. Die Polizei lobte die Ersthelfer. Klar ist aber auch: Das Aussteigen auf der Autobahn ist gefährlich. Deswegen sollten Ersthelfer sich immer selbst absichern.

Steinbachtalsperre drohte zu brechen

Bürgerprotest an der Steinbachtalsperre • Wie geht's weiter mit der Steinbachtalsperre bei Euskirchen? Dort werden am Abend Tausende Menschen zu einem Lichterzug erwartet. Bei der Flutkatastrophe vor knapp drei Jahren waren Teile des Damms zerstört worden. Eine Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt der Talsperre ein. Was die Mitglieder der Bürgerinitiative so ärgert: Seit der Flutkatastrophe sei an der Steinbachtalsperre fast nichts wieder aufgebaut worden. Auch das Waldfreibad direkt neben der Talsperre ist seit der Flut geschlossen.

Weitere Themen

Letzte Generation will in zehn Städten protestieren • Die Klimagruppe Letzte Generation plant heute Mittag in zehn deutschen Städten, darunter Köln, Straßenblockaden. Bei diesen sogenannten ungehorsamen Versammlungen sollen der Gruppe zufolge Menschenmengen Gehwege und Straßen besetzen. Sie sollen "deutlich ungehorsamer" als angemeldete Demonstrationen sein, aber "absolut friedlich". Die Letzte Generation fordert radikalen Klimaschutz, darunter den völligen Verzicht auf Kohle, Öl und Gas.

US-Schiff mit Hilfsgütern für Gaza

Hilfsgüter in Gaza auf Seeweg eingetroffen • Im Gazastreifen sind zum ersten Mal Hilfsgüter auf dem Seeweg eingetroffen. Von einer schwimmenden Plattform, die der Schlepper "Open Arms" vor die Küste gebracht hat, wurden 115 Tonnen Lebensmittel entladen. Das Uno-Kinderhilfswerk Unicef befürchtet, dass im nördlichen Gazastreifen schon fast jedes dritte Kind unter zwei Jahren akut mangelernährt ist - fast doppelt so viele wie im Januar. Für viele ist die Situation lebensbedrohlich. Die USA planen weitere Hilfsgüter per Schiff. Auch aus der Luft werden Lebensmittel verteilt, daran beteiligt sich die Bundeswehr.

Stimmabgabe in Russland

Tag 2 der umstrittenen Wahl in Russland • Drei Tage dauert die umstrittene Präsidentenwahl in Russland, heute ist Tag 2. Bei der Wahl geht es um den Machterhalt von Kremlchef Wladimir Putin unter Ausschluss der Opposition. Der Urnengang, der dem 71 Jahre alten Putin weitere sechs Jahre im Amt sichern soll, wird vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie von massiven Manipulationsvorwürfen überschattet. Putins Wiederwahl wurde bereits am ersten Tag durch mehrere Zwischenfälle gestört.